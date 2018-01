Mauvais départ pour l'équipe de canot à glace Le Prospecteur de Val-d'Or

L'équipe de canot à glace Le Prospecteur - Eldorado Gold de Val-d'Or a eu un mauvais début de saison samedi, lors de la Course de la banquise de Portneuf.

Elle a terminé 9e dans la catégorie « compétition » qui regroupe 12 équipes.

L'équipe a pris les devants pendant la première étape de la course qui s'est déroulée sur la neige.

Mais le vent est venu compliquer la suite des choses, explique la barreuse Anne-Marie Beauchamps.

C'est sûr qu'on aurait aimé faire une meilleure performance, mais on va s'y prendre plus à l'avance pour la course de Montréal. Anne-Marie Beauchamps

« Il y avait énormément de vent. C'était très difficile de garder le cap du bateau, étant donné que le vent poussait fort sur la coque. Malgré qu'on était à l'étale, il n'y avait pas de marée, le vent a vraiment eu un impact sur la course [...] On est super content de notre course. On a vraiment appris, puis ça s'est bien passé, la communication au sein de l'équipe », dit-elle.

La prochaine course aura lieu à Montréal le 11 février.