Mobilisation pour le Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées

Le 21e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec se tient dimanche au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda. L'événement vise à amasser de l'argent au profit de l'organisme qui vient en aide aux personnes handicapées et à leur famille.

Un texte de Boualem Hadjouti

Le chanteur Marco Calliari a fait le voyage depuis Montréal pour participer au téléthon.

C'est la troisième fois qu'il prend part à ce rendez-vous.

« Les téléthons, tous les shows-bénéfice qu'on peut faire, pour moi c'est là que je comprends pourquoi je fais la musique, dit-il. On peut s'en servir pour aider les gens, pour inspirer les gens à aller plus loin, aider ceux qui ont le plus besoin. Rémy m'appelle de temps en temps et ça me fait plaisir de monter jusqu'à Rouyn pour la communauté. »

Le téléthon mobilise 1500 bénévoles pendant une année complète de préparation. Plusieurs sont fidèles au rendez-vous, comme Nelson Grégoire qui a un fils handicapé.

Il est impliqué dans l'équipe depuis une dizaine d'années, notamment en organisant un tirage au profit de la ressource.

« Pour les personnes handicapées, de les voir ici, de voir que c'est pour eux autres et puis le sourire que ça peut amener. Ces personnes-là, de les côtoyer, elles sont tellement gentilles, tu ne peux pas dire non à revenir pour être bénévole. C'est pour ça que je m'implique et mon garçon qui bénéficie aussi de la ressource », mentionne Nelson Grégoire.

Les organisateurs espèrent amasser 400 000 $ cette année.

L'argent servira à aider les personnes handicapées et leur famille avec notamment l'octroi de fournitures médicales ou le soutien à l’intégration sociale.

Le directeur général de la Ressource, Rémy Mailloux salue la générosité des gens de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec« [Les gens de] l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec sont très généreux, dit-il. On sait ça fait 21 ans qu'ils sont en arrière des téléthons de la Ressource, on sait qu'ils sont au rendez-vous et qu'ils attendent le téléthon et qu'ils sont très généreux à la cause. »

En 2017, 503 000 $ ont été amassés au profit de la ressource.