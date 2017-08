Mort de Jonathan Belley : la famille jette le blâme sur les policiers

La famille Jonathan Belley, abattu pendant une opération de la Sûreté du Québec dimanche soir à La Sarre, affirme que son décès aurait pu être évité et jettent le blâme sur les policiers.

Un reportage de Jean-Marc Belzile

La mère et l'un des frères de Jonathan Belley sont atterrés de la tournure des événements.« C'est carrément inhumain », souligne Maxime Belley.Rencontré à proximité de la scène de crime, ce dernier tenait à revenir sur le lieu où son frère Jonathan a perdu la vie.Il peine à comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de son grand frère.Maxime, qui a appris la nouvelle sur les médias sociaux hier, s'explique mal pourquoi les policiers l'ont abattu.

On en veut aux policiers pour ce qu'ils ont faits, on veut avoir des réponses, on devrait les avoir plus tard, on ne veut pas que ça se passe avec personne d'autres une histoire comme ça.

Maxime Belley