Nouveautés pour la saison touristique Amos-Harricana

Tourisme Amos-Harricana promet plusieurs nouveautés dans sa saison estivale 2018.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Le Labyrinthe des insectes de Saint-Maurice-de-Dalquier sera de retour, mais l'attrait à été bonifié pour la nouvelle saison.

Cette année, il sera aussi possible de visiter l'usine d'embouteillage d'eau Eska et de s'initier à l'escalade avec l'équipe de Camp de base Abitibi.

Deux nouveautés s'ajoutent à l'offre touristique, explique la responsable de la gestion en tourisme à la ville d'Amos, Nathalie Larouche.

« Le tout nouveau projet de train avec Senneterre, qui s'appelle "L'histoire par le chemin de fer entre Senneterre et Amos", va être super cet été. Et on a également notre propre info-mobile, qui est une voiture de notre partenaire majeur Amos Toyota qui va sillonner les événements, les attraits dans la MRC Abitibi et la Vallée-de-l'Or également. »

L'organisation espère attirer 60 000 visiteurs dans la MRC d'Abitibi pour cette saison touristique.