Nouvel appel d'offres pour l'agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) retourne en appel d'offres pour l'agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie.

Un texte de Marie-Hélène Paquin

Lancé en décembre 2017 et clos en mars 2018, cet appel d'offres touchait des travaux estimés à 25 millions de dollars.

Or, le plus bas soumissionnaire proposait de réaliser les travaux pour 36,5 millions de dollars, soit plus de 11 millions de dollars au-delà des coûts anticipés.

Le président-directeur général du CISSS-AT, Yves Desjardins, explique que dans ce contexte, il a dû faire appel à la Société Québécoise des infrastructures (SQI).

« La SQI est en train d'analyser les raisons des dépassements de coûts, dans un premier temps, et nous a proposé de s'assurer de commencer dans les délais, parce que ce qu'on veut, c'est de commencer au printemps comme on l'avait annoncé. Ça fait déjà un bout de temps que les gens attendent, donc on veut que rapidement, ça soit mis en application », indique Yves Desjardins.

« Donc ce qu'ils nous ont proposé, c'est de le séquencer. Cette première partie-là devrait partir sous peu en appel d'offres, pour qu'on puisse commencer la délimitation, avoir une salle de machines qui fonctionne », ajoute-t-il.

Le même projet

Yves Desjardins assure que le projet d'agrandissement ne sera pas réduit.

Il précise qu'il sera cependant divisé en deux, trois ou quatre parties, selon les recommandations de la SQI.

Il n'est pas question qu'on diminue, le besoin est là pour la population. D'avoir un bloc opératoire, d'avoir une salle d'urgence, d'avoir une clinique externe, c'est non-négociable, c'est ce dont on a besoin. Yves Desjardins, PDG du CISSS-AT

Les Témiscamiens réclament un agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie depuis déjà 12 ans.