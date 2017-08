Orpheline à 4 ans après deux accidents de la route, ses proches appellent à la générosité

Une petite fille de 4 ans se retrouve maintenant orpheline à la suite de l'accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes lundi dernier à Rivière-Héva. Des proches de la famille tentent de lui assurer un avenir en se tournant vers les réseaux sociaux.

Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Le père de Sara, Étienne Fay, est mort lors de la collision survenue à Rivière-Héva ce lundi. Sa mère, Cindy Thériault-Mercier avait aussi perdu la vie dans un accident de la route en février 2016.

Campagne de financement

Pour aider la jeune fille, une amie de sa défunte mère a créé une campagne de financement sur le site Gofundme. Cynthia Mercier souhaite s'assurer que l'enfant ne manque de rien. Elle affirme que l'argent sera déposé dans un compte en fiducie notarié au nom de la petite fille.

Ça m'a touché personnellement, indique Mme Mercier. Cindy était une bonne amie à moi, Étienne un de mes ex, je suis moi-même maman de trois enfants, alors j'avais un besoin de venir en aide à cette petite cocotte.

À qui appartient la garde légale?

On ne sait pas qui aura la responsabilité de gérer cet argent puisque les deux parents n'avaient pas fait de testament. Selon la notaire Anne-Marie Poirier, dans ce type de situation, la garde de l'enfant est déterminée par un juge.

« Si les parents n'ont pas prévu, soit par testament ou par disposition avec des formules auprès du curateur public, à ce moment-là, c'est vraiment devant les tribunaux qu'on va pouvoir débattre de la garde des enfants, fait-elle valoir. Donc, autant du côté paternel que [du côté] maternel, on a la possibilité de demander la garde de l'enfant. C'est vraiment une décision qui va être prise dans l'intérêt de l'enfant à ce moment-là. »

C'est vraiment pour éviter le scénario catastrophe, on a la possibilité par testament de choisir qui on veut comme héritier, qui on ne veut pas comme héritier également. Ça évite les délais lors du décès aussi.

Anne-Marie Pouirier, notaire