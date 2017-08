Ottawa alloue 3M$ pour les projets communautaires régionaux

Le gouvernement du Canada injecte un total de 3,1 millions de dollars pour la réalisation de 25 projets communautaires en Abitibi-Témiscamingue.

Avec les informations de Guillaume Rivest

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti, souligne que le financement est octroyé dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.Selon lui, ce financement doit servir de levier de développement pour les plus petites communautés.« C'est 3 millions de dollars au total pour 25 projets. Ce sont des projets communautaires comme des arénas, des sentiers, des pistes cyclables, des salles communautaires, etc. [Le financement est octroyé] à travers un programme pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, mais aussi pour laisser des traces, un patrimoine physique », explique M. Lametti.

Le maire de la ville de Duparquet, Gilbert Rivard, est d’ailleurs heureux de cet appui financier inattendu.Il allouera les quelque 17 000 dollars à des projets de modernisation des infrastructures.« Ce n'était peut-être pas la plus grosse priorité. Ça nous arrive au moment où on se disait que le centre des loisirs et le centre communautaire sont vraiment vieux. On s'est dit que c'était le temps de modifier tout le système électrique et tout le système de chauffage », soutient-il.