Participation record à la Course d'Halloween en sentier de Val-d'Or

À Val-d'Or, la 8e Course d'Halloween en sentier a enregistré une participation record cette année.

Plus de 500 personnes de tous âges ont pris part samedi matin à l'événement de type cross-country organisé par le Club cycliste Accro-Vélo dans les sentiers de la Forêt récréative.

Plusieurs distances sont proposées pour contenter tous les participants, avec des courses de 1 km à 21 km.

Il vise à promouvoir les saines habitudes de vie et l'activité physique, selon le président du Club Accro-Vélo, Michel Lavoie.

Les deux objectifs qu'on a c'est d'encourager les saines habitudes de vie et faire découvrir aussi la forêt récréative et ses sentiers. Michel Lavoie

« La Course d'Halloween se veut très festive. À peu près tout le monde est déguisé. Les gens sont liés d'amour avec notre course, il y a aussi le fait que la course en sentier se développe de plus en plus partout en province est ailleurs. Ça prend beaucoup d'essor, donc on est dans ce filon-là », dit Michel Lavoie.