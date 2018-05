Pascal Rhéaume nommé entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or

Pascal Rhéaume est le nouvel entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or. Il a été présenté à la presse jeudi matin, à Val-d'Or.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Pascal Rhéaume a une feuille de route impressionnante.

Comme joueur, il a atteint la ligue nationale et a même remporté la Coupe Stanley avec les Devils du New Jersey.

Comme entraîneur, il a dirigé dans la Ligue de hockey midget AAA et a été adjoint dans la Ligue américaine et plus récemment avec le Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ.

Pascal Rhéaume veut ramener une culture gagnante à Val-d'Or, avec un bon travail d'équipe.

Derrière le banc, il sera secondé par Pascal Daoust, qui sera entraîneur associé tout en demeurant le directeur général hockey des Foreurs.

Soulignons en terminant que Pascal Rhéaume est le frère de la joueuse de hockey Manon Rhéaume.