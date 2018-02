Petites maisons : Val-d'Or tient une rencontre publique pour répondre aux préoccupations des citoyens

Des citoyens ont exprimé leurs préoccupations lors d'une rencontre publique portant sur le projet de construction de 13 petites maisons sur la future rue Sévigny, à Val-d'Or, dans le quartier Belvédère. La Ville tenait cette assemblée publique mercredi soir, alors que des citoyens ont entamé des démarches afin de forcer la tenue d'un référendum sur le projet.

Un texte de Thomas Deshaies

Le citoyen Christian Charoy a exprimé son inquiétude concernant le dynamitage qu'il sera nécessaire d'effectuer pour construire les habitations, puisque le roc est omniprésent. Il craint de possibles dommages sur les fondations de sa maison.

Il s'agissait d'un des enjeux qui a retenu l'attention lors de la soirée, en plus de la hauteur des nouvelles constructions, ainsi que la nécessité de préserver les arbres.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, s'est fait rassurant concernant le dynamitage. « Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est courant dans ce genre de construction, a-t-il souligné. S'il y a eu des dommages, on fera les réparations en conséquence. »

« Mais des erreurs, ça se fait, depuis des années que ça se fait des erreurs. On n'est pas à la première ni à la dernière », a rétorqué le Christian Charoy.

Un besoin criant d'habitations, martèle le maire

Le maire a rappelé que la Ville doit développer des projets immobiliers, puisqu'il n'y a pas assez d'habitations pour loger les travailleurs qui devraient affluer massivement, en raison des nouveaux projets économiques. Il a notamment fait mention du projet minier d'Eldorado Gold Lamaque et de l'agrandissement de la mine Canadian Malartic.

Les montants demandés pour la compensation des milieux humides, ainsi que les processus d'acquisition des terres de l'État, sont des obstacles au développement urbain, a martelé le maire Corbeil. Selon lui, les possibilités d'acquisition de nouveaux terrains aux abords des frontières actuelles de la zone urbaine sont fortement limitées.

La municipalité n'avait donc d'autre choix, selon lui, que de mettre en valeur la zone ciblée par le projet de 13 petites maisons, qui est actuellement une zone relativement boisée.

Le secteur privé ne construit pas non plus à un rythme assez soutenu, selon Pierre Corbeil, ce qui nécessite une intervention de la municipalité dans ce secteur. « Sinon, on va retomber dans un taux d'inoccupation ingérable », s'est-il exclamé.

La Ville construira, même en cas de défaite référendaire

Même si tous les participants ne sont pas ressortis rassurés par les informations fournies par la municipalité, l'initiative a été saluée par un bon nombre d'entre eux. Les échanges se sont d'ailleurs déroulés dans le respect.

Aucun des citoyens présents à la rencontre n'a affirmé avoir demandé l'ouverture d'un registre pour un référendum. L'argumentaire de la vingtaine de citoyens derrière cette démarche n'a donc pas été abordé lors de la soirée.

Dans l'éventualité où un nombre suffisant de citoyens signait le registre, le référendum serait enclenché. Celui-ci porterait sur la modification des règles de lotissements, soit les largeurs minimales et distances séparatrices minimales dans ce secteur.

La conseillère municipale du quartier Belvédère, où se situe le projet, Éveline Laverdière, explique qu'en cas de défaite référendaire, la Ville pourrait tout de même construire, mais selon les normes actuelles.

Ça nous permettrait de mettre à peu près sept terrains. La Ville espère pouvoir permettre au maximum de personnes d'accéder à des résidences. Éveline Laverdière, conseillère municipale du quartier Belvédère

« Si on est capable de mettre 13 maisons sur le marché, c'est vraiment merveilleux. Ça va permettre à des personnes qui ont peut-être des revenus moins élevés d'obtenir quand même cet accès à la propriété », ajoute-t-elle.

La Ville espère que les citoyens retireront leur demande de référendum.