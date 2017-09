Philippe Marquis se lance officiellement dans la course électorale à Rouyn-Noranda

Philippe Marquis a officiellement lancé sa campagne à la mairie de Rouyn-Noranda, mardi. « Ensemble » est le thème de sa campagne.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Philippe Marquis est conseillé du quartier Ste-Bernadette depuis 8 ans. Au cours de ces mandats, il a développé des assemblées publiques, il a également travaillé pour la réalisation de logements sociaux, entre autres.

Il dit maintenant souhaiter une administration municipale plus proche de ses citoyens. Philippe Marquis voudrait « être près des gens, les consulter, s'ouvrir à une nouvelle façon de faire. On va juste prendre le dossier de la limite de vitesse dans les quartiers : on ne passera pas nécessairement à 30 km/h, mais d'entendre dire que ça ne changera rien de passer de 50 km/h à 30 km/h quand les citoyens m'en parlent, ça, c'est un exemple. Il ne faut pas demeurer toujours avec les mêmes idées et il faut être ouvert à ce que les gens nous apportent ».

Philippe Marquis a aussi parlé de dossiers qu'il souhaite faire avancer dans un éventuel mandat à la mairie. « La question du complexe sportif, on en parle depuis 8 ans, ça avait été mis de l'avant par l'équipe Provencher. On va tenter de faire avancer ce dossier-là avec les partenaires le plus rapidement possible. Il est déjà sur les rails un petit peu. Verdire la ville, travailler sur la vitesse dans les quartiers résidentiels, travailler avec les gens, ce qu'ils veulent avoir comme environnement », énumère-t-il.