Si l'Abitibi a sa « guerre de la 117 », le Témiscamingue ouvre une page d'histoire avec sa « guerre de la 101 ». Les deux équipes de Junior A du Témiscamingue vont s'affronter pour la première fois ce soir. Les Pirates de Ville-Marie vont vivre leur tout premier match à Témiscaming contre les Titans. Les 2 équipes font partie de la GMHL, soit la Greater Metro Hockey League, où des équipes du Québec et de l'Ontario s'affrontent.

Un reportage de Tanya Neveu

Les Pirates de Ville-Mari en étaient à leur dernière pratique avant leur tout premier match lorsque nous sommes allés à leur rencontre. Les 26 joueurs étaient fébriles, mais prêts selon le président de l'équipe, Darcy Brien. « Ils sont en forme, ils sont crinqués, ça va bien aller », disait-il.

À 21 ans, Cédric Lachapelle de Ville-Marie est le doyen des Pirates. Il a longtemps hésité avant de joindre les rangs de l'équipe. « Je suis agréablement surpris parce qu'on a plus de talents de que je pensais », s'étonne-t-il.

À l'origine, Les Pirates, c'était le rêve de neuf citoyens du Témiscamingue. Cela fait plus d'un an qu'ils travaillent à la concrétisation de cette équipe. « Disons qu'il y a plus de défis que ce à quoi on s'attendait... beaucoup plus, affirme Darcy Brien. Et c'est plus de travail que ce qu'on s'attendait. Mais on a une dynamique tellement intéressante dans l'équipe que c'est le fun et motivant. »

À Témiscaming, les Titans sont motivés à accueillir leurs nouveaux rivaux. L'entraineur, William Bendi, estime toutefois que ses joueurs ne sentent pas la rivalité témiscamienne, car la plupart proviennent d'Europe. « Pour nous, c'est plus un match numéro un. C'est plus dans cette optique-là qu'on s'en va. Les pirates, c'est une équipe comme une autre », lance-t-il.

Les Pirates et les Titans devraient s'affronter huit fois durant la saison. Ils espèrent que cette « guerre de la 101 » contribuera à attirer des partisans dans les estrades.