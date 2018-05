Plus de 15 500 $ amassés au profit de Leucan à Rouyn-Noranda

Le Défi têtes rasées organisé dimanche à Rouyn-Noranda a permis d'amasser 15 526 $ au profit de Leucan Abitibi-Témiscamingue.

Une trentaine de personnes ont participé à l'événement qui s'est déroulé aux Promenades du cuivre.

L'argent va servir à aider les personnes atteintes de cancer et leurs familles.

Pour le participant Serge Sigouin, il s'agit d'une journée particulière puisqu'au lieu de la tête, il s'est fait raser la moustache, une première depuis une trentaine d'années.

« Il faut spécifier que moi, c'est strictement la moustache, je n'ai pas assez de cheveux pour [les faire] couper. Pour les gens qui m'ont encouragé, ce sont tous des amis de longue date qui ne me connaissent pas sans moustache. Alors au fur et à mesure que je vais les rencontrer, je vais avoir du plaisir à leur dire que c'est moi parce que eux ne me reconnaîtront pas », raconte Serge Sigouin.