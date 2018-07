Plus de 70 % des rues de Rouyn-Noranda sont en mauvais état

Plus de deux rues sur trois étant sous la responsabilité de la Ville de Rouyn-Noranda sont en mauvais ou très mauvais état. C'est ce que révèle le plus récent plan d'intervention de la Ville de Rouyn-Noranda, qui classe les services d'aqueduc et la chaussée en quatre catégories.

Un texte de Piel Côté

Pour remettre à neuf 71 % des rues de Rouyn-Noranda et toutes les conduites d'aqueduc qui sont actuellement en mauvais ou en très mauvais état, il en coûterait plus de 176 millions de dollars.

Il s'agit évidemment d'une utopie parce que le budget annuel de Rouyn-Noranda approche les 78 millions de dollars.

Cela donne quand même une bonne indication de l'état des rues de l'administration Dallaire.

Malgré tout, le directeur des travaux publics et des services techniques, Réjean Lesage est satisfait des chiffres publiés dans son plan d'intervention.

Principalement parce qu'en M. Lesage s'appuie sur le fait qu'en 2015, lors de la dernière publication du plan d'intervention, 75 % des rues de Rouyn-Noranda étaient en mauvais ou très mauvais état contre 71 % en 2018.

« C'est une très bonne nouvelle-là, on voit que les investissements qu'on fait fonctionnent et tout ça dans la capacité de payer des citoyens. Il y a quand même 71 % des rues qui nécessitent une intervention, ça, on ne peut pas le nier », souligne M. Lesage.

Le directeur des travaux publics et des services techniques, s'est également réjoui de cette baisse puisque le budget réservé à la réparation des rues et des conduites d'eau milieu n'a pratiquement pas bougé depuis 2008.

Le réseau d'aqueduc est bon état

Les conduites d'eau sont aussi généralement en meilleur état qu'il y a trois ans. Neuf conduites d'égouts sanitaires sur 10 sont en excellent état contre 79 % en 2015.

L'état des égouts pluviaux n'a pratiquement pas bougé avec 90 % des conduites qui sont en excellent état alors que dans le cas des conduites d'eau potable, seulement 3 % des conduites sont en mauvais ou très mauvais état, contre 7 % en 2015.

« On dénote une excellente amélioration des conduites en excellent état pis ça se traduit en une baisse significative des bris d'aqueduc », fait savoir M. Lesage.