Plusieurs jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue participent aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord

Plusieurs jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue prennent part aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord qui ont lieu à Toronto du 16 au 23 juillet.

L'événement d'envergure accueille 5000 athlètes qui s'affronteront dans 14 disciplines.

L'assistante-chef de mission pour l'équipe Porte de l'Est et du Nord (PEN), Nadine Gros-Louis précise la provenance des athlètes de la région.

« [On] a des représentants de Pikogan, Kitcisakik, Kitigan Zibi, Kebaowek, Long Point First Nation et Timiskaming First Nation. On parle ici d'athlètes, d'entraineurs et assistants-entraîneurs qui font partie de l'Équipe Porte de l'Est et du Nord qui est composée de 292 athlètes et 78 membres du personnel qui accompagnent la délégation », dit-elle.

Le comité organisateur de ces Jeux a adopté le thème de la réconciliation en s’appropriant le 88e appel à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation, qui demande au Canada d’appuyer les sports autochtones.

Les Jeux proposent aussi un grand rassemblement culturel. Un festival et une foire autochtone sont prévus du 17 au 21 juillet sur les campus des universités York et McMaster.