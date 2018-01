Plusieurs vols en partance et à destination de la région annulés à cause de la tempête

Les vols d'Air Canada en partance et à destination de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or sont annulés ce matin.

Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

« La tempête hivernale et de verglas qui touche le Québec depuis hier en fin de journée a entrainé l’annulation et le retard de plusieurs vols, y compris au départ et à destination de Rouyn-Noranda et Val d’Or », a confirmé Manon Stuart, Chef de service - Communications de l'entreprise et Services linguistiques chez Jazz Aviation, par courriel.

Jazz Aviation, qui exploite les vols de Rouyn-Noranda et Val-d'Or au nom d’Air Canada sous la marque Air Canada Express, suggère aux usagers qui avaient un vol prévu aujourd'hui de se renseigner sur leur état avant de se rendre à l'aéroport.

Les liaisons de l'après-midi semblent être maintenues pour le moment.

Air Creebec

L'atterrissage du vol d'Air Creebec en provenance de Val-d'Or qui devait se poser à 7 heures 30 à l'aéroport Pierre Elliot-Trudeau a aussi été retardé ce matin.

Ces retards et annulations sont attribuables aux conditions météorologiques du côté de Montréal.

Les voyageurs peuvent suivre la situation en temps réel au cours de la journée sur le site web de leur transporteur aérien, ou encore sur celui des aéroport de Montréal.