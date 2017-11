Portes d’urgence barrées : la situation de Ville-Marie réglée

L'accouchement survenu devant les portes de l'urgence de Ville-Marie, tel que révélé par Radio-Canada, fait finalement bouger les choses dans le domaine de la santé en Abitibi-Témiscamingue. Les portes de l'urgence des établissements de Ville-Marie, Témiscaming-Kipawa et Senneterre resteront ouvertes 24 heures sur 24 , assure du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue.

L’organisation du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a confirmé jeudi lors de la séance du conseil d’administration que la situation des trois centres hospitaliers de la région qui barraient leurs portes d’urgence pendant une portion de la journée avait été prise en main.

L’accouchement de Naïka Jeannot devant les portes barrées de l’urgence de Ville-Marie, survenu en mai dernier, a par ailleurs remis en question le protocole de sécurité en place dans les salles d’urgence situées dans les secteurs de Témiscaming-Kipawa et de Senneterre.

On a eu ce constat, lors de la situation de Ville-Marie qui nous a explosé en pleine face : comment ça, c’est fermé? Chacun des événements qui arrivent dans notre organisation, on le traite dans une perspective d’amélioration continue et on regarde ce qui se passe dans nos autres secteurs. Yves Desjardins, président-directeur général

« Ces établissements faisaient ça [barrer les portes] pour des raisons très claires. Il est arrivé des événements de violence, et les centres ont mis des systèmes qui étaient perçus à l’époque comme sécuritaires », explique Yves Desjardins, président-directeur général du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.

« L’enjeu, pour nous, c’est qu’une urgence doit être ouverte 24 heures sur 24. C’est la norme et la pratique, et le jour où vous avez un problème de santé, vous ne devez pas vous poser des questions à savoir quelles portes on doit entrer. »

Revoir le protocole de sécurité

Selon Yves Desjardins, l’instauration d’une telle mesure ne se fait pas simplement.

C’est toute une organisation qui requiert des ingénieurs, qui demande de changer les portes, d’ajouter des caméras, c’est un peu « d’organiser » l’organisation du travail, de la sécurité du personnel. Yves Desjardins, président-directeur général

M. Desjardins insiste sur le fait que l’ajout d’un agent de sécurité n’est pas la solution envisagée.

« L’agent de sécurité n’est qu’une personne de plus à ajouter. Mais vous savez quand il y a 0,6 personne qui se présentent dans la nuit, il faut juste s’assurer d’organiser le travail différemment. Donc ce n’est pas seulement l’ajout de personne », dit-il.

Utiliser les nouvelles technologies

Des modifications à certains éléments techniques ont été apportées à l’urgence de Ville-Marie pour rectifier la situation des portes barrées la nuit.

« Les portes ont été modifiées, les caméras ont été modifiées, l’organisation du travail aussi », assure Yves Desjardins.