La maire de la municipalité de Preissac, Stephan Lavoie, est déçu de remarquer que sa munuicipalité ait été mise de côté dans les annonces gouvernementales faites dans les derniers jours, visant notamment à améliorer le réseau routier de l'Abitibi-Témiscamingue.

Un texte de Marc-Olivier ThibaultStephan Lavoie se dit déçu de faire partie des « oubliés du ministère des Transports ».

Il aurait aimé un investissement dans sa municipalité afin de sécuriser certain secteurs jugés dangereux.

On a fait plusieurs sorties publiques pour avoir des réparations pour se rendre vers la 117 dans le secteur des Rapides. Et il n'y a rien dans le plan qui est présenté [...]. Il y a eu déjà des morts ainsi que plusieurs accidents encore dernièrement. Stephan Lavoie

Une annonce prochainement ?Stephan Lavoie a par ailleurs rencontré le ministre des Transports, André Fortin, accompagné du ministre régional Luc Blanchette lors de sa visite dans la région.Un investissement pourrait être annoncé dans le prochain plan du MTQ, selon le maire Preissac.« Ce que j'ai compris entre les lignes, c'est qu'on me disait qu'il y aurait surement une annonce l'an prochain. Depuis que le pont de Sainte-Gertrude est en arrêt, c'est sûr que la route [et] les conditions de la route sont de plus en plus dangereuses. »

Situation similaire dans les LaurentidesÀ Lac-des-Écorces, dans les Hautes-Laurentides, on réclame depuis plusieurs années la réfection de la route 117 entre les municipalités de Labelle et Mont-Laurier, utilisé par de nombreux conducteur abitibiens.Le maire de Lac-des-Écorces et président de SOS 117, Pierre Flammand, déplore que le dossier ait été laissé de côté dans les récentes annonces gouvernementales et qu'il soit de nouveau reporté.« Depuis Norm MacMillan on nous reporte, on nous reporte, on nous reporte, On veut rire de nous autres, ça n'a pas de sens, c'est inacceptable. On ne restera pas là », soutient M. Flammand.

Québec a annoncé des investissements de 187 millions de dollars sur deux ans en Abitibi-Témiscamingue.

Au total, 69 chantiers seront réalisés dans les différents secteurs de la région.

Parmi les annonces concernant l'Abitibi-Témiscamingue on retrouve des projets à Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Amos ainsi qu'à Rapide-Danseur et Duparquet.