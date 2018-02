Près de la moitié des municipalités du Témiscamingue adhèrent au nouveau réglement sur les animaux.

Le dossier du nouveau règlement sur les animaux a refait surface hier soir au conseil des maires du Témiscamingue. Il a suscité plusieurs questions et réactions des élus.

Avec les informations de Tanya Neveu

Neuf municipalités ont décidé d'adhérer au règlement de la MRC de Témiscamingue, alors que 10 municipalités se sont soustraites de cette déclaration de compétences en matière de réglementation sur les animaux de compagnie.

Elles feront cavalier seul et devront gérer leur propre réglementation, ce qui est présentement le cas pour toutes les municipalités.

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, estime que ce dossier va évoluer avec le temps.

« On a adopté un règlement mais on s'est dit qu'on serait à l'écoute de ce que les citoyens allaient dire, de leurs besoins, de comment ça fonctionne et comment les municipalités vivent avec le règlement. On va se donner l'espace voulu pour discuter des enjeux, des points forts du règlement ou de ses faiblesses et les corriger pour continuer avec un règlement où toutes les municipalités peuvent fonctionner », précise Claire Bolduc.

Rappelons que le règlement a été demandé par les municipalités. Il a été rédigé par la MRC en collaboration avec le Refuge pour animaux du Témiscamingue

Le règlement entrera officiellement en vigueur le 1er mars.

Certaines muncipalités, comme Ville-Marie, ont pris des ententes distinctes avec le Refuge pour animaux du Témiscamingue.