Produits forestiers Résolu : une légère hausse des tarifs imposés par les États-Unis

Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui l'abaissement des tarifs imposés aux importations de bois d'œuvre canadien, passant de près de 27 % à environ 21 %. Ils ont toutefois décidé de hausser légèrement les tarifs pour deux entreprises, dont Produit forestiers Résolu.

Un texte de Thomas Deshaies

Les tarifs passeront de 17,41 % à près de 18 % pour Produits forestiers Résolu. L'entreprise J.D. Irving doit également faire face à une situation similaire.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, estime qu'il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour l'usine de Résolu à Senneterre. « Déjà, on trouvait que les droits étaient injustes envers l'industrie forestière. Alors, toute hausse ou tout droit ne devrait pas avoir lieu », affirme-t-il.

M. Matte rappelle que le Québec a pris les moyens pour démontrer que l'industrie forestière n'est pas subventionnée. « On a réformé notre régime forestier pour démontrer aux États-Unis qu'on ne subventionnait pas notre industrie forestière. Alors, évidemment, on souhaite que les droits compensateurs soient abolis et on souhaite que nos gouvernements puissent travailler dans ce sens-là », mentionne-t-il.

Le gouvernement doit trouver une solution à long terme, réitère M. Matte. « À Senneterre, on s'est donné les moyens de passer à travers ce genre de crise avec une industrie qui est plus consolidée, qui est plus solide. Mais encore une fois, ce qu'on cherche, c'est une solution à long terme au niveau des droits compensateurs, des droits antidumpings, et à ce moment-ci, faut que le gouvernement travaille à long terme. Même si le marché semble bon aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va être bon en 2020-2022-2024 », précise-t-il.

Le gouvernement canadien soutient que cette surtaxe est injuste, et qu'il continuera à défense son industrie forestière, qui contribue pour 7 % des exportations du pays.