Prudence dans les sentiers en Abitibi-Témiscamingue

Si la saison de motoneige est officiellement lancée dans certaines régions du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, des clubs motoneigistes sont toujours en train de faire du surfaçage des sentiers en prévision de l'ouverture dans les prochains jours.

La quantité de neige qui est tombée sur la région au cours des derniers jours n'est pas suffisante pour permettre une pratique sécuritaire de ce loisir.

« À Senneterre, on a beaucoup de difficultés à faire geler nos fonds de sentiers, car il y a de l'eau, donc on commence à taper les [sentiers] et faire geler le fonds des sentiers pour que quand la neige abondante va arriver ça va être bon à surfacer nos sentiers », explique Luc Rioux, le président du Club motoneige lions de Senneterre.

On a eu beaucoup de pluie avant la neige [donc] il n'y a rien de gelé sous la neige. Luc Rioux

Depuis quelques jours, le Club motoneigistes de Rouyn-Noranda s'affaire à nettoyer les sentiers.

Le président Philippe Nantel appelle les motoneigistes qui s'aventurent dans les sentiers à faire preuve de prudence.

C'est téméraire de se promener en motoneige dans nos sentiers. C'est à notre risque, si on va dans les sentiers il faut faire attention aux trous, aux roches. Étant donné qu'il manque de la neige, c'est moins sécuritaire. Philippe Nantel

La motoneige attire des milliers d'adeptes en l'Abitibi-Témiscamingue, avec des retombées économiques annuelles que la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec estime à 60 millions de dollars.