Québec devra se défendre sur les allégations de complaisance envers Canadian Malartic

La justice se penchera sur les allégations de complaisance envers la minière Canadian Malartic qui pèsent contre le gouvernement du Québec. Un jugement a été rendu mercredi et permettra au Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic d'exposer ses arguments devant le tribunal.

Un texte de Thomas Deshaies

Rappelons que le Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic souhaite faire annuler le décret gouvernemental de 2017, autorisant l'agrandissement de la mine Canadian Malartic.

Selon lui, le gouvernement a assoupli les règles, notamment concernant le climat sonore et le taux d'extraction, qui étaient fixées dans le décret de 2009, pour satisfaire aux exigences de la multinationale, au détriment du bien-être des citoyens.

« On cherche principalement à démontrer que le décret a été adopté, de mauvaise foi, par le gouvernement », explique l'avocate qui représente le Comité citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic, Anne-Julie Asselin.

Toujours selon Me Asselin, le gouvernement aurait modifié le cadre réglementaire pour la minière. « Il a pris en compte l'étude d'impact environnemental de Canadian Malartic, qui disait qu'elle ne pouvait pas respecter les normes de poussière. Sans, en plus, tenir en compte qu'il y a eu des milliers de dépassements de la norme de bruit. Alors, qu'on permette, au contraire, une augmentation de la norme de bruit, pour se plier aux exigences de l'entreprise plutôt qu'à la santé et au bien-être des citoyens de Malartic. »

Le gouvernement voulait-il court-circuiter l'injonction?

Le Comité citoyens a demandé une injonction interlocutoire en 2016 pour que la minière respecte les conditions de son décret de 2009.

La demande en injonction interlocutoire a été rejetée, deux jours avant l'adoption du décret de 2017. Le juge Étienne Parent souligne toutefois que « le jugement reconnaît cependant un droit clair concernant le dépassement par Canadian Malartic des critères de bruit prévus au décret de 2009, ainsi qu'une apparence de droit quant au dépassement du taux d'extraction de minerai ».

« Le ministère de l'Environnement est venu changer les normes après coup, pour carrément court-circuiter l'injonction qui visait à faire respecter ces normes », soutient Me Asselin.

Le gouvernement et Canadian Malartic voulaient bloquer les procédures

Le gouvernement et la multinationale tentaient de mettre fin aux procédures, alléguant notamment que la démarche des citoyens était abusive.

Or, la Cour supérieure du Québec a déterminé dans un jugement rendu mercredi que les allégations n'étaient pas frivoles et que les citoyens avaient des chances raisonnables de succès. L'affaire sera donc entendue sur le fond et le gouvernement devra se défendre face à ces allégations.

L'avocate Anne-Julie Asselin affirme que l'objectif n'est pas de nuire à la minière, mais bien d'obliger le gouvernement à appliquer ses propres lois et à défendre l'intérêt des citoyens.

C'est ce qu'on cherche à prouver, c'est la complaisance du ministère de l'Environnement. On est en année électorale, donc je ne sais pas si ça pourra avoir un impact. L'audition est prévue pour la mi-octobre, donc après les élections, mais certainement que cela pourrait avoir un effet sur le gouvernement et l'entreprise. Anne-Julie Asselin, avocate

Dans l'éventualité où le comité citoyen parvenait à prouver leurs allégations, des ajustements au projet d'agrandissement pourraient être nécessaires, selon Me Asselin. « Ils devront refaire les études d'impacts et voir s'ils ne peuvent pas exploiter cette mine de manière plus conforme avec la loi et les réglementations en matière environnementale », explique-t-elle.

Le cabinet de la ministre de la justice, Stéphanie Vallée, n'a pas voulu commenter l'affaire, et la minière Canadian Malartic n'a pas souhaité réagir en entrevue. Par courriel, la minière précise toutefois que la décision du juge est motivée par la prudence et que « si les moyens soulevés par la Procureure générale du Québec et Canadian Malartic GP sont rejetés pour le moment, ils pourraient très bien être accordés plus tard. »