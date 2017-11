Québec facilite l’octroi des services aux élèves en difficulté : satisfaction en Abitibi-Témiscamingue

La décision du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, visant à accélérer l'accès à des services particuliers pour certains élèves en difficulté, est bien accueillie en Abitibi-Témiscamingue.

Un texte de Guillaume Rivest

Le ministre a annoncé samedi l'abolition de la validation de diagnostics par le ministère, étape nécessaire pour le financement des services dédiés aux élèves handicapés ou ayant des troubles d'adaptation et d'apprentissage.

Désormais, les services pour ces élèves seront financés plus rapidement.

Le directeur général de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, Tommy Bédard, pense que la décision constitue un pas dans la bonne direction, mais il se demande comment cela va s'appliquer sur le terrain.

Il y a du positif étant donné qu'on va abolir les cotes qui donnent accès à un budget supplémentaire pour offrir un service aux enfants handicapés ou EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage). Tommy Bédard

« Oui, c'est facilitant. Maintenant, je me demande quels [seront] les critères d'évaluation? Comment va-t-on faire pour déterminer qui a besoin de ceci ou cela? » s’interroge Tommy Bédard.

Pour sa part, la directrice des services éducatifs et complémentaires à la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (CSLT), Nicole Lavoie, explique que cette décision ne change rien au niveau des services offerts.

Toutefois, elle souligne que l'abolition de la validation gouvernementale va diminuer l'incertitude au niveau du financement reçu par la commission.

« À notre commission scolaire, dès qu'un enfant a un besoin, qu'il soit identifié par le ministère ou pas comme ayant un code pour élève handicapé ou en difficulté d'apprentissage, nous on donne le service. Ça ne change pas du tout [à ce niveau-là], dit-elle. Ce qui devient un peu plus un casse-tête, c'est de s'assurer qu'on arrive avec notre budget. Moi, en début d'année, je mets des services en place en lien avec des besoins, mais j'apprends seulement au printemps si on me donne le financement. Il y a des années où [il m'a manqué] un peu de financement. »

Avec cette décision, les élèves handicapés ou en difficultés pourront recevoir de l'aide cinq mois plus tôt qu'à l'habitude, selon le ministère de l'Éducation.