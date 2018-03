Quelles seront les opportunités d'affaires liées à l'ouverture d'Opémican ?

Dans le cadre d'une soirée réseautage entre des intervenants du Témiscamingue québécois et ontarien et des membres des Premières Nations, les diverses opportunités d'affaires en lien avec l'arrivée du parc national d'Opémican ont été discutées et mises en valeur.

Avec les informations de Tanya Neveu

Plus de 70 personnes se sont réunies à St-Bruno-de-Guigues pour discuter des opportunités d'affaires à développer autour de l'ouverture prochaine du parc national.Dany Gareau, directeur du parc national d'Opémican, explique que cette soirée est aussi organisée dans le but de « présenter des expériences qui se sont faites ailleurs dans les autres parcs, pour enrichir les expériences de visite », dit-il.

« [Ça peut être] par l'entremise d'activités spécialisées qu'un entrepreneur pourrait amener au parc ou par le biais de [la vente de] produits du terroir ou [l'organisation] d'activités spéciales », ajoute-t-il.La préouverture du Parc national d'Opémican est prévue le 22 juin.