Rentrée à l'Assemblée nationale : les députés régionaux font part de leurs priorités

C'était jour de rentrée parlementaire, hier, à Québec, et les députés de la région ont fait part de leurs priorités pour la prochaine session. L'une des priorités du député d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, sera la mise en place d'un projet de logements sociaux. De son côté, le député d'Abitibi-Ouest et doyen de l'Assemblée nationale, François Gendron, s'inquiète des enjeux liés à la légalisation du cannabis et à sa gestion par les libéraux.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Guy Bourgeois compte veiller à la réalisation du projet Marie-Ève, qui prévoit la création de 38 logements sociaux pour les personnes vivant avec un problème de santé mentale à Val-d'Or. Une annonce devrait être faite cet automne, affirme le député.

« Suite à l'acquisition, il y aura évidemment beaucoup de travaux qui devront être faits pour l'amener aux normes et pouvoir y offrir l'ensemble des services, parce qu'au-delà des logements on souhaite qu'il y ait des intervenants qui puissent être à proximité pour accompagner cette clientèle-là », explique-t-il.

En ce qui concerne la légalisation de la marijuana, François Gendron émet de fortes inquiétudes. Selon lui, le gouvernement de Philippe Couillard n'est pas prêt.

« C'est fou raide! On n'est pas prêts. Aujourd'hui, on avait la chance de rendre publique la première proposition. Voici ce qui serait souhaitable dans le projet de loi du gouvernement. Autrement dit là, le titre le dit, on cherche des solutions plutôt que de toujours revenir avec des opérations, ou tout est sur la table, mais on ne prend pas de décision », souligne-t-il.

François Gendron a aussi l'intention de faire entendre son mécontentement quant aux changements dans le système de la santé et ses impacts dans la région, alors que Guy Bourgeois veut aussi s'attaquer au problème de main-d'oeuvre qui touche l'Abitibi-Témiscamingue.