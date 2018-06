Repêchage dans la LHJMQ pour les Foreurs et les Huskies

C'était jour de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ) samedi matin, à Shawinigan.

Le directeur général et entraîneur-chef des Huskies Gilles Bouchard, s'est dit satisfait du choix de son équipe.

Il a dit que l'objectif était surtout de recruter des joueurs au plus gros gabarit.

« L'objectif est atteint. C'était de renforcer l'équipe au niveau de l'avant et de la défense et en même temps de s'assurer de repêcher des joueurs avec un bon gabarit. C'est ça qu'il faut retenir là-dedans. On a repêché des joueurs avec 6 pieds et plus puis c'est vraiment l'objectif qui était visé, parce qu'on avait dernièrement des joueurs avec un gabarit un peu plus petit. On est content à cause de ça » a-t-il dit.

À la première ronde, les Huskies ont sélectionné William Dufour originaire de Québec, et Maximilien Ledoux de Joliette, en seconde ronde.

Chez les Foreurs de Val-d'Or, le premier choix s'est arrêté sur l'attaquant des Forestiers d'Amos, William Provost. Le directeur des Foreurs, Pascal Daoust était fier de miser sur un joueur local.

« C'est la saveur locale qui était souhaitée et on en est très fier. Sa touche est unique. C'est un joueur qui devient une menace dès qu'il a la rondelle près du filet. C'est un joueur qui apporte aussi beaucoup de puissance et d'agilité dans son patinage », a-t-il dit sur la page Facebook des Foreurs.