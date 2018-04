Ressources Falco : Rouyn-Noranda souhaite favoriser la construction résidentielle

La Ville de Rouyn-Noranda se positionne pour accueillir de nouveaux résidents liés, entre autres, au développement du projet minier Horne 5, de Ressources Falco.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Ce projet devrait créer, éventuellement, des centaines d'emplois lors de la construction et de l'opération de la mine d'or souterraine à Rouyn-Noranda.

La municipalité souhaite modifier des règlements de zonage et la construction d'une station de pompage afin de favoriser le développement de terrains résidentiels sur son territoire, notamment dans les secteurs de Noranda-Nord et de l'avenue Ste-Bernadette.

« Donc, on va modifier le règlement de zonage dans plusieurs endroits à Rouyn-Noranda pour favoriser le lotissement résidentiel. Vous savez qu'on manque d'endroits à Rouyn-Noranda pour permettre la construction de nouvelles maisons, pour permettre l'arrivée de nouvelles familles », explique Luc Lacroix, maire suppléant de Rouyn-Noranda.

L'ouverture de la mine Horne 5 pourrait attirer plusieurs centaines de travailleurs. « Vous savez que prochainement, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a une nouvelle entreprise à Rouyn-Noranda qui va favoriser l'arrivée de nouveaux arrivants. La Ville de Rouyn-Noranda réagit favorablement à ça et on travaille fort », indique Luc Lacroix.

Consultation publique

La Ville de Rouyn-Noranda organisera une consultation publique afin de connaitre l'opinion de ses citoyens sur ces changements.

Il y aura une consultation publique sur des changements de zonage pour permettre le lotissement résidentiel dans le coin de Noranda-Nord et dans le coin de la rue Ste-Bernadette, en allant vers la voie de contournement. On va également développer des terrains dans ce coin-là, donc des belles nouvelles pour le développement résidentiel à Rouyn-Noranda. Luc Lacroix, maire suppléant

La consultation publique aura lieu le 23 avril prochain, à 19 h 45, à l'hôtel de ville.