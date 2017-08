Un avis de gel est en vigueur dans toute la région à l'exception du Témiscamingue.

Environnement Canada prévoit que les températures vont chuter près du point de congélation au cours de la nuit de vendredi à samedi.

L'agence fédérale ajoute que certaines cultures pourraient être endommagées par le gel. Les agriculteurs et jardiniers sont donc invités à couvrir leurs plantes et à prendre les précautions nécessaires pour protéger les plantes et les arbres vulnérables.