Rouyn-Noranda autorise les murales sur les bâtiments résidentiels

Grâce à une résolution du conseil municipal de la ville de Rouyn-Noranda, les citoyens peuvent désormais utiliser les murs de leur résidence pour y créer une murale.

La résolution adoptée par le conseil lors de la dernière séance permet de faire une murale sur les bâtiments résidentiels, mais aussi industriels, ce qui était réservé auparavant aux bâtiments commerciaux.

Selon le maire de Rouyn-Noranda, Mario Provencher, il faut d’abord vérifier avec la Ville pour se lancer dans un tel projet de murale.

« Il y a quand même des critères à respecter. C’est surtout avec la vision Culturat. Beaucoup de citoyens sont impliqués dans ce beau projet culturel et on commençait à avoir beaucoup de demandes. Toutes les fois, on devait (le conseil municipal) aller en dérogation et ça devenait un irritant. On a la volonté de continuer à démontrer notre leadership en matière de culture », dit-il.

Avant de se lancer, la Ville invite ses résidents à consulter la brochure disponible sur son site web, le « Petit guide de préparation de murale ». La première étape sera de présenter son projet à la municipalité.

Un comité interne va analyser la demande et au besoin, lorsqu’il est question d’une murale sur un bâtiment résidentiel, le voisinage devra aussi donner son accord.

« Il y a des choses que l’on ne peut pas mettre sur une murale comme faire de la publicité pour une compagnie de liqueur ou d’alcool. On ne veut pas se retrouver avec des messages haineux [...]. Surtout dans les quartiers résidentiels la problématique serait que tous les voisins soient contre », précise Mario Provencher.

On dénombre une douzaine d’œuvres et murales sur le mobilier urbain de la municipalité.