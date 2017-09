Rouyn-Noranda se transforme pour le 15e Festival de musique émergente

Rouyn-Noranda commence à se transformer en vue du Festival de musique émergente (FME) qui débute jeudi.

Un texte de Guillaume Rivest

Pour son 15e anniversaire, le FME installe à nouveau une scène de spectacle sur le lac Kiwanis. L'organisation avait souligné ses 10 ans d'existence de la même façon.

Selon le directeur des sites pour le FME, Jean-Philippe Roy, monter une scène dans un lac est une façon de souligner le caractère unique du festival. « Rouyn-Noranda et l'Abitibi, ce sont des mondes d'opportunités. Les gens sont fonceurs et ils sont prêts à relever n'importe quel défi. Sur les 50 idées qu'on avait, on a décidé de prendre la plus folle et on a décidé de le faire. C'est aussi de se donner un défi et de le relever sereinement », affirme-t-il.

La scène du lac Kiwanis accueillera, entre autres, le spectacle hommage à Richard Desjardins en fermeture du FME.

D'autres changements

Jean-Philippe Roy souligne également que des changements ont été apportés au site du FME sur la 7e Rue dans le Vieux-Noranda.

« On a revampé l'entrée du site sur la 7e rue. La structure est différente. Sinon, le site est plus gros que jamais. On avait des défis au niveau de la gestion de l'espace, donc on travaille avec créativité », décrit-il.

Les festivaliers auront droit aussi à d'autres surprises sur les lieux.