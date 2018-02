Rouyn-Noranda veut s'illustrer au Défi Santé

L'édition 2018 du Défi Santé se déroulera du 1er au 30 avril prochain. Les participants sont invités, chaque jour, à manger cinq portions de fruits et légumes, effectuer au moins 30 minutes d'exercices et être reconnaissants de trois choses positives.

Avec les informations de Jocelyn CorbeilLes citoyens de Rouyn-Noranda se sont démarqués remportant à deux reprises la première place au niveau du taux de participation, dans la catégorie municipalité de quarante mille, à cent mille habitants.Plusieurs activités seront gratuites pour les participants au Défi Santé.« Évidemment on offre des bains libres à la population, on vise différentes clientèles, les adolescents, la famille, les aînés. Nous avons du badminton libre, de l'escalade, des arts martiaux, des cours de yoga et il va y a avoir des ateliers de cuisine », explique Martin Rochette, coordonnateur en sports et plein air, à la ville de Rouyn-Noranda.

Renverser la tendanceIl faut dire que les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue accusent un retard d'environ 5 %, par rapport à la moyenne québécoise, au niveau de la consommation de légumes et aussi pour la pratique de l'activité physique.Le Défi Santé représente une belle occasion de renverser cette tendance, selon la chef en santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Claudie Chainé.« C'est pour ça qu'on invite la population à y participer on est un peu plus sédentaire que dans le reste du Québec, un mois c'est vraiment ce qui a été démontré que lorsqu'on change nos habitudes de vie habituellement dans le temps on le maintien », ajoute-elle.La kinésiologue, Lauranne Gagnon, suggère de tenter de faire des activités physiques qui nous passionnent.« Ce sont toujours des activités qui sont plaisantes pour les gens, il ne faut pas s'obliger à imiter son voisin dans un changement qu'il a adopté. Il faut que ça nous ressemble, dans le plaisir. Il suffit parfois de prendre un rendez-vous ou bien [de prendre] un engagement monétaire », dit-elle.