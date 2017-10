Rupture de service en anesthésie : formation d'un comité citoyen à Ville-Marie

Une cinquante de personnes ont assisté lundi soir à une rencontre convoquée par le docteur témiscamien Paul-Émile Barbeau. Dans les locaux de la Société de développement du Témiscamingue, le docteur a informé les gens présents sur les impacts de la rupture de service en anesthésie prévue pour 34 semaines à l'hôpital de Ville-Marie.

Avec les informations de Tanya Neveu

Plusieurs personnes du milieu de la santé étaient présentes, dont des médecins et des infirmières. Paul-Émile Barbeau a pris le pouls de la population afin d'organiser les prochaines actions.

Un comité sera formé avec les gens du milieu et des membres de la Planification stratégique du Témiscamingue. « On veut établir des bons plans de communication. Plan de communication à l'intérieur, pour les gens du Témis et les organisations. Et une bonne communication avec nos médias aussi afin qu'ils sachent ce qui s'en vient et où ils peuvent aller pour nous suivre et témoigner de ce qui se passe au Témiscamingue. Et établir les ordres d'actions qu'on veut prendre aussi les unes après les autres », explique M. Barbeau.

Une rupture qui nuit au développement du Témiscamingue

Les membres de la Planification stratégique du Témiscamingue seront mis à contribution dans ce comité. Il y quelques jours, le troisième Plan stratégique était lancé avec comme objectif premier de recruter 500 personnes d'ici 5 ans. Cette rupture de service en anesthésie met un frein au plan de recrutement selon la directrice générale de la Société de développement du Témiscamingue, Nadia Bellehumeur.

L'Association des anesthésiologistes du Québec n'a pas été consultée

Le président de l'Association des anesthésiologistes du Québec, Jean-François Courval, dit avoir appris que Ville-Marie au Témiscamingue n'aura pas d'anesthésiologiste pour une période de 34 semaines par l'entremise des médias.

Selon M. Courval, l'association est normalement consultée dans ce genre de situation. Toutefois, il précise qu'il n'est pas surpris de la situation vécue au Témiscamingue. « Disons que ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a une problématique en termes de pénurie d'anesthésiologistes au Québec qui s'en vient. On a commencé à l'étudier. On a présenté un projet en avril 2015 au ministère. Ça a trainé », dit-il.

Jean-François Courval souligne qu'il est difficile d'améliorer la situation de l'hôpital de Ville-Marie avec un préavis aussi court. « Ce qu'il faut faire, il faut le planifier et le planifier longtemps d'avance. Quand vous faites à la dernière minute comme ça, malheureusement les anesthésiologistes, étant une ressource très très limitée, sont déjà assignés un peu partout à l'échelle du Québec parce que des demandes ont été faites. La ressource étant rare et limitée, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça se comble assez rapidement », indique-t-il.