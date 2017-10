Rupture de service en anesthésie : manifestation à Ville-Marie

Une manifestation est organisée à Ville-Marie, lundi, afin de dénoncer la rupture de service en anesthésie à l'hôpital local.

Le président de l'Association des anesthésiologistes du Québec, Jean-François Courval, dit avoir appris que Ville-Marie au Témiscamingue n'aura pas d'anesthésiologiste pour une période de 34 semaines par l'entremise des médias.

Selon M. Courval, l'association est normalement consultée dans ce genre de situation. Toutefois, il précise qu'il n'est pas surpris de la situation vécue au Témiscamingue. « Disons que ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a une problématique en termes de pénurie d'anesthésiologistes au Québec qui s'en vient. On a commencé à l'étudier. On a présenté un projet en avril 2015 au ministère. Ça a trainé », dit-il.

Jean-François Courval souligne qu'il est difficile d'améliorer la situation de l'hôpital de Ville-Marie avec un préavis aussi court. « Ce qu'il faut faire, il faut le planifier et le planifier longtemps d'avance. Quand vous faites à la dernière minute comme ça, malheureusement les anesthésiologistes, étant une ressource très très limitée, sont déjà assignés un peu partout à l'échelle du Québec parce que des demandes ont été faites. La ressource étant rare et limitée, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça se comble assez rapidement », indique-t-il.