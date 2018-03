Saisie de poissons-appâts vivants en Abitibi-Témiscamingue

Les agents de protection de la faune ont saisi la semaine dernière des poissons-appâts vivants dans la région.

Vendredi dernier, les agents de protection de la faune du Témiscamingue ont procédé à une opération visant à lutter contre l'importation et la possession de poissons-appâts vivants.

L'opération a mené à l'interception de quatre individus et à la saisie de 5 sacs contenant chacun près de 40 poissons-appâts vivants, soit un total de près de 200 poissons.Des amendes de plus de 2500 dollars ont été émises.Depuis le 1er avril 2017, une nouvelle règlementation interdit l'utilisation des poissons-appâts vivants.Cette règlementation vise à réduire la propagation d'espèces aquatiques envahissantes et d'organismes pathogènes dans les plans d'eau.