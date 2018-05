Saison à oublier pour les producteurs acéricoles du Témiscamingue

La saison des sucres a été très difficile pour les érablières du Témiscamingue. Les températures froides d'avril ont compliqué la récolte d'eau d'érable. Certains producteurs estiment avoir amassé seulement la moitié de la production prévue.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

La saison des sucres tire déjà à sa fin et Hugo Lévesque, de l'érablière Tem-Sucre de Laniel, n'a pas beaucoup dormi au cours des derniers jours. « C'est un peu une course contre la montre, on ne veut pas manquer de gouttes, elles sont assez rares cette année », témoigne-t-il.

La famille Lévesque possède l'érablière depuis une quarantaine d'années. Jamais Hugo Lévesque n'a observé une saison pareille. « Je vous dirais que partout au Témiscamingue, c'est le même désastre. Chaque producteur est au tiers ou à la moitié de sa production et mon père qui a 74 ans, qui a passé sa vie là-dedans, c'est la pire qu'il a vu passer », ajoute Hugo Lévesque.

À une cinquantaine de kilomètres plus au sud, près de la ville de Témiscamingue, le représentant régional de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Yan Gaudet, fait le même constat. « Une saison comme cette année, c'est la première fois que je vois ça. Tous ceux qui espéraient pouvoir avoir un peu d'argent pour pouvoir investir, mettre de nouveaux équipements, ça va être beaucoup plus difficile », avance-t-il.

Le directeur général adjoint de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Paul Rouillard, explique que des réserves de sirop d'érable sont prévues pour ce genre de saison. « On a une réserve stratégique, c'est sûr que cette année elle va baisser d'ailleurs. Déjà, des acheteurs nous ont appelés pour faire des achats en plus des livraisons que les producteurs font directement chez eux », déclare-t-il.

Selon les premières estimations de la Fédération, les producteurs de sirop d'érable de la province ont amassé cette saison environ 70 % de la récolte exceptionnelle de 2017.