Saison de motoneige tardive au Témiscamingue

La majorité des sentiers de motoneige du Témiscamingue demeurent fermés. Les précipitations de neige ont, jusqu'à maintenant, été trop faibles dans le secteur.

Un texte de Thomas Deshaies

« Nos sentiers ne sont pas ouverts. On attend de la neige. Il nous manque entre 5 et 10 centimètres de neige pour pouvoir commencer à entretenir », explique le président du club Les voyageurs sur neige de Témiscaming, Alain Clouâtre. « Il y a encore de la roche, il y a des branches dans les sentiers. On a enlevé les branches, mais la roche on les sent encore », ajoute-t-il.

Le club prévoit ouvrir ses sentiers au début du mois de janvier, ce qui est considéré comme une ouverture tardive pour le secteur. « Habituellement, on vient à bout d'ouvrir dans le temps Noël ou dans le temps des fêtes. L'année passée, on a ouvert au début janvier, ça semble encore être la même chose cette année », conclut Alain Clouâtre.

Les conditions en Abitibi

Les sentiers situés en périphérie de Val-d'Or sont tous ouverts et le seul inaccessible est celui entre la pourvoirie La Vérendrye et le Domaine. Cependant, les conditions des pistes demeurent discutables. « On aurait besoin d'un petit peu plus de neige. Un bon 20 centimètres, puis les conditions s'amélioreraient énormément. Les sentiers sont très carrossables présentement », précise M. Girard.

La situation est similaire dans les environs de Rouyn-Noranda et d'Amos. « On a beaucoup de branches et d'arbres qui sont tombés dans nos sentiers, dû à la température douce qu'on a eue en début décembre, explique le président du club de motoneigiste de la MRC de Rouyn-Noranda, Philippe Nantel. Il y a juste quelques petites parcelles qui restent à ouvrir, mais d'ici la fin de la semaine, tout devrait être ouvert sur notre territoire, au complet ».