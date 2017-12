Samuel Harvey obtient son laisser-passer pour le camp d’Équipe Canada junior

Grâce un début de saison exceptionnel, le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda, Samuel Harvey, a reçu son invitation d'Hockey Canada pour prendre part au camp d'Équipe Canada junior.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Le Championnat mondial junior est le plus important tournoi de hockey chez les moins de 20 ans. Il aura lieu du 26 au 5 janvier prochains à Buffalo aux États-Unis.Samuel Harvey est attendu au camp de l'équipe canadienne du mardi prochain à St. Catharines en Ontario.Cette invitation est un tour de force, alors que le gardien des Huskies n'a pas été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey.Sa présence au camp de l'équipe canadienne et une éventuelle participation au Championnat mondial est une occasion pour lui d'intéresser une équipe professionnelle et d'être éventuellement repêché.

« Je suis vraiment heureux d'aller au camp de Hockey Canada, j'pense que ça va me faire une belle visibilité. À partir de là peut-être que je vais avoir plus de gens qui vont me regarder et on verra ce qui va se passer plus tard », admet-il.

Pour moi c'est [un jour à la fois], pis on verra ce qui va se passer. Je veux juste contrôler mes performances. Samuel Harvey

Quatre gardiens sont invités par Hockey Canada. Harvey est pressenti pour être le deuxième gardien de l'équipe.L'alignement de l'équipe canadienne sera dévoilé le 15 décembre.