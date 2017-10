Saveurs du monde en Abitibi-Témiscamingue attire les foules à Val-d'Or

Des centaines de personnes ont pris part à l'activité Saveurs du monde en Abitibi-Témiscamingue qui s'est déroulée dimanche matin à la Place Agnico-Eagle à Val-d'Or.

L'édition est un franc succès, selon les organisateurs de l'événement et les visiteurs ont eu la possibilité de goûter aux mets de 15 pays différents.

L'événement a pour but de rassembler différentes cultures à travers la cuisine.

La coordonnatrice de l'activité, Myriam Grenier explique que c'est aussi pour encourager les marchands locaux en achetant leurs produits qui servent à préparer les bouchées.

« Un franc succès, une édition record sur tous les points autant au niveau des cultures, 15 cultures représentées, au niveau des plats aussi une belle diversité, les gens ont bien aimé, dit-elle. En 1 h 45, on a vendu toutes portions de repas. Il y avait une vingtaine de repas. On est vraiment satisfait de cette édition-là, on a bien hâte de faire le bilan au niveau des sous. »

Saveurs du monde versera un montant d'argent à un organisme local, et cette année Espace Abitibi-Est, qui fait la prévention et la sensibilisation de la violence faite aux enfants, bénéficiera de cette aide.

L'an dernier, 1000 $ avaient été remis à la Maison de la famille.