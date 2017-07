Semiane sauvetage

La Ville de Val-d'Or tient plusieurs activités de prévention des noyades du 16 au 22 juillet. C'est une initiative qui rentre dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade et qui vise à sensibiliser la population à adopter des comportements sécuritaires dans l'eau.

Les activités auront lieu à la plage municipale Rotary et à la piscine de la polyvalente Le Carrefour.

Il y aura par exemple un concours de dessin Prévenons la noyade et un autre concours de Sauveteur d'un jour pour les enfants de 6 ans à 12 ans.

Les citoyens sont également invités à participer au défi nager pour survivre qui leur permettra d'acquérir des habiletés de base pour se sauver en cas de chute dans l'eau.

Il est également prévu de tenir une démonstration de la procédure de recherche ainsi qu'une simulation d'une procédure d'urgence majeure entre autres.

Tout le monde peut contribuer à réduire le nombre de noyades

La Semaine nationale de prévention de la noyade est une initiative de la Société de sauvetage.

Elle invite d'ailleurs les gens à devenir ambassadeur de la semaine, et fait valoir que tout le monde peut contribuer à réduire le nombre de noyades au Québec.

« Essentiellement on aimerait ça que tout le monde soit un ambassadeur, que ça ne se limite pas seulement qu'à des spécialistes ou des sauveteurs. Souvent c'est des organismes, tels que le nôtre, qui préconisent la prévention de la noyade. Alors on veut vraiment que ça soit chacune des personnes qui sont près de l'eau, sur l'eau, dans l'eau, devienne une ambassadrice ou un ambassadeur », dit le directeur général de l'organisme, Rénald Hawkins.

Selon la Société de sauvetage, le port d'un gilet de sauvetage, la modération de la consommation d'alcool et les cours de navigation et de premiers soins sont des exemples de comportements sécuritaires pour la navigation et pour la baignade.