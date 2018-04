Séries de la LHJMQ : le Titan remporte le premier match contre le Phoenix

Le Titan d'Acadie-Bathurst a commencé en force la série quart de finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec une victoire de 5 à 1 sur le Phoenix de Sherbrooke, vendredi soir.

Mitchell Balmas a été la grande vedette en attaque avec deux buts et une passe. Olivier Galipeau s'est également illustré avec un but et deux mentions d'aide.

Le Phoenix a très bien entrepris la partie en marquant le premier but sur un tir de Samuel Poulin à 5 min 23.

Mais, le Titan s'est bien repris pour enfiler cinq buts sans riposte.

En tout, 3252 personnes ont assisté au match.

Acadie-Bathurst mène la série 1-0. La prochaine partie aura lieu samedi soir à 19 h au Centre K. C. Irving.

Dans d'autres séries, Charlottetown a surpris les Mooseheads d'Halifax avec une victoire de 4 à 3. Pascal Aquin a inscrit le but gagnant en prolongation.

Et les wildcats de Moncton ont perdu leur premier duel contre Blainville-Boisbriand 6-1.

Avec les informations de François Le Blanc