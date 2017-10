Service de fourrière à Rouyn-Noranda : la décision reportée par le conseil

Contrairement à ce qui était prévu, la Ville de Rouyn-Noranda n'a pas procédé au vote pour l'octroi du contrat de service de fourrière lors de la séance du conseil, lundi soir.

Avec les informations de Guillaume RivestLe comité de sélection doit procéder à certaines vérifications complémentaires avant de déposer une recommandation au conseil municipal.Le maire, Mario Provencher, aurait voulu que le conseil prenne une décision rapidement concernant ce dossier.

Il estime toutefois qu'il était plus prudent de reporter le vote sur cette question. « Il y a plusieurs offres qui ont été faites et les analyses ne sont pas complétées. Il reste des éléments à aller vérifier. Il est certain que, même si on plaçait beaucoup de pression sur le comité, on ne pouvait pas avoir toutes les informations », a-t-il expliqué.

Au lieu de prendre une décision ce soir et de s'apercevoir au mois de novembre ou de décembre que le conseil avait erré et qu'il a fait des erreurs, on a décidé de laisser les gens vérifier. À ce moment-là, on aura les meilleures informations possible. Le maire de Rouyn-Noranda, Mario Provencher

La décision de la Ville de procéder à un appel d'offres pour son service de fourrière avait suscité plusieurs réactions auprès de certains citoyens de Rouyn-Noranda.

Ceux-ci s'étaient inquiétés pour l'avenir de la SPCA.