Ski gratuit pour les résidents de la MRC d'Abitibi au Mont-Vidéo

Le Mont-Vidéo de Barraute attend des centaines de skieurs samedi pour sa grande journée de ski gratuit, une opportunité exclusive aux résidents de la MRC d'Abitibi qui désirent s'initier au sport.

Cette activité est une façon de remercier la MRC Abitibi qui donne au centre de ski 35 000 $ par année.

La saison dernière, 550 personnes s'étaient déplacées pour la journée, mais cette année la température semble freiner les skieurs.

L'organisation espère donc recevoir 300 clients.

L'activité est aussi une bonne façon d'aller chercher de nouveaux clients, explique sa directrice générale Linda Poulin.

Nous arrivons à la mi-saison et on fait un spécial de mi-saison à demi-prix et souvent c'est des retombées [importantes] des Journées MRC.

Linda Poulin