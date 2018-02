Stimuler l'intérêt scientifique des jeunes par la robotique

Des jeunes de plusieurs écoles de l'Abitibi-Témiscamingue ont présenté le fruit de leur travail en robotique vendredi à l'école secondaire d'Iberville de Rouyn-Noranda.

Un reportage de Jocelyn CorbeilUne soixantaine d'étudiants ont pris part à une compétition de la Ligue junior LEGO FIRST, qui a pour objectif de stimuler l'intérêt des jeunes pour la science et la technologie.Les équipes devaient réaliser une affiche et une maquette, incluant un robot motorisé en LEGO.L'arbitre en chef, Raphaël Poirier, explique que chaque participant au concours devait, en équipe, présenter un projet basé sur des principes hydrauliques, donc l’utilisation et la réutilisation des eaux. Il devait travailler à la conception et expliquer « comment leur robot fonctionne, comment il se déplace, quelles tâches peuvent-ils faire et quelles sont les valeurs éthiques », énumère M. Poirier.

Dans le bain de la science

Ces jeunes âgés de 9 à 14 ans découvrent ainsi l'univers des sciences et de la technologie, mais surtout le travail d'équipe.

« C’est un peu stressant, mais c'est quand même cool, explique un élève rencontré sur place. À date ça se déroule bien, on n’a pas de misère, mais des fois on est stressé. Sinon, ça continue, la journée va bien », ajoute-t-il.L'enseignante de 6e année de l'école Notre-Dame-de Protection, Karine Lemire, constate les bienfaits de cette activité sur son groupe.

Ça les motive énormément. Il y a des enfants qui découvrent des passions et travaillent en équipe, ce n'est pas toujours évident et ils ont appris à mieux s'organiser en équipe, mieux se parler, s'adresser à quelqu'un de façon correcte. Karine Lemire

La compétition régionale se déroule sous la supervision d'étudiants en génie de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. L'un des organisateurs de l'épreuve, Marouan Rejeb, souhaite que les participants poursuivent un jour leurs études à l'UQAT.

« C'est pour ça qu'on organise à la fin de cette journée une visite des laboratoires de génie à l'UQAT et des laboratoires de biomatériaux pour leur montrer l'équipement, leur montrer qu'il y a et toutes les perspectives qui s'ouvrent à eux ».Les vainqueurs de ce concours se rendront en mars au Festival de robotique à Montréal.