Taschereau : quatre personnes arrêtées pour vol, introduction par effraction et possession de stupéfiants

Les policiers de la MRC d'Abitibi ont effectué quatre perquisitions dans des résidences à Taschereau.

Celles-ci sont liées à des introductions par effraction survenues dans le secteur depuis octobre 2017.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Marie-Josée Ouellet, explique qu'elles sont présentements interrogées au poste de police de La Sarre, en Abitibi-Ouest.« Ils pourraient faire face à des accusations de recel, d’introduction par effraction, de vol et de possession de stupéfiants », soutient Mme Ouellet.Les policiers ont saisi des objets reliés aux dossiers d'introduction par effraction et des stupéfiants.Les adresses visées sont situées sur l'avenue Privat, de la Bleuetière et sur la rue Principale à Taschereau.