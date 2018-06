Timiskaming First Nation reçoit Tatanka pour un gala de lutte

La communauté de Timiskaming First Nation va organiser une soirée de lutte le 18 juillet prochain.

L'ancienne vedette et lutteur autochtone des années 1990 Chris Chavis, alias Tatanka sera présent, accompagné de l'autre champion René Duprée.

L'événement est organisé dans le cadre de la sensibilisation à l'autisme.

L'intervenant communautaire et organisateur, Darrell McBride, dit que la lutte est très populaire dans sa communauté.

C'est pourquoi il s'attend à beaucoup de monde lors de la soirée.

Ce sont les lutteurs qui représentent notre région. Pour nous les autochtones, on a Tatanka et pour les Québécois on a René Duprée. Darrell McBride

Amener Tatank c'est comme un grand nom du monde autochtone qu'on a invité dans notre communauté. On a un atelier [de sensibilisation à l'autisme. On va profiter de la soirée] parce que c'est le moment où il y aura le plus grand nombre de personnes [...] On va amener une famille qui va parler [des services] accessibles et ce que s'est de vivre avec un autiste, dit-il.

Timiskaming First Nation organise depuis quelques années déjà des galas de lutte. Mais c'est la première fois qu'elle reçoit deux grosses pointures de ce sport.