Tour de l'Abitbi : entraves à la circulation à La Sarre et à Amos dimanche

Les 160 cyclistes qui participent au 49e Tour de l'Abitibi s'élanceront entre La Sarre et Amos pour une septième et ultime étape sur route à compter de 14 h 45. Ils emprunteront ainsi la route 111, via Macamic et Taschereau. Voici les entraves que les automobilistes doivent prévoir.

Entraves à La Sarre

Le départ sera donné à l'aréna Nicol Auto de La Sarre à 14 h 45. Les cyclistes emprunteront la 11e Avenue Est pour rejoindre la 2e Rue Est et filer vers la route 111.

Entraves à Amos

Les coureurs pourront se ravitailler à Taschereau. Ils fileront ensuite jusqu'à Amos, où ils compléteront une boucle au centre-ville dont le parcours est similaire à celui effectué la veille.

Tour de la relève à Amos

Il est à noter que même si l'arrivée des coureurs du Tour de l'Abitibi à Amos est prévue peu avant 17 h, les entraves à la circulation sont en vigueur une bonne partie de la journée puisque le Tour de la relève se déroule à Amos tout l'avant-midi.