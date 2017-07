Tour de l'Abitibi : entraves à la circulation à Amos samedi soir

L'avant-dernière étape du Tour de l'Abitibi a lieu à Amos samedi soir. Les cyclistes parcourront une boucle de 10,8 kilomètres au centre-ville à neuf reprises pour une distance totale de 97,2 kilomètres. Voici les secteurs que les automobilistes doivent éviter.

Comme toute la semaine, le départ et l'arrivée se feront à la Cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila. Les coureurs se dirigeront vers le sud via la rue Principale, puis emprunteront la rue 1ère Avenue O. et bifurqueront tout de suite vers la 1ère Rue Est. Ils tourneront ensuite sur la 4e Avenue Est, puis sur la 4e Rue Est, et sur la 14e Avenue Est.

Les cyclistes reviendront ensuite sur leurs pas via la rue Principale et remonteront cette fois jusqu'à la 5e Avenue Est pour redescendre par la 1ère Rue Ouest.

De là, ils pourront rejoindre la 2e Avenue Est qui leur permettra d'emprunter un quadrilatère du boulevard Mercier pour rejoindre la 1ère Avenue et d'enjamber la rivière Harricana.

Ensuite, ils rouleront jusqu'à la 6e Rue Ouest puis la rue de l'Harricana. De là, ils reviendront sur leur pas par la 1ère Avenue et compléter le circuit huit fois de plus.

Tour de la relève

Il est à noter que la tenue du Tour de la relève occasionnera la circulation d'autres cyclistes sur les routes du secteur d'Amos dans la journée de samedi. De jeunes espoirs cyclistes effectueront ainsi des allers-retours entre Amos et Saint-Mathieu-d'Harricana une bonne partie de la journée.