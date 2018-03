Transport collectif en région : le gouvernement manque de leadership, disent les préfets

Les élus demandent au gouvernement de mettre sur pied un sommet sur le transport collectif régional interurbain pour trouver des solutions à long pour pérenniser les services de transports collectifs.

Un texte de Thomas Deshaies

La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue dénonce l'absence de leadership gouvernemental concernant le transport collectif interurbain régional.Cette sortie publique survient en marge du Forum sur la mobilité durable et les changements climatiques organisé par le Conseil régional sur l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT).La présidente de la conférence des préfets, Diane Dallaire, déplore que le gouvernement ne fasse qu'octroyer des aides d'urgence à l'entreprise Autobus Maheux.

« Je vous dirais que le transport régional interurbain collectif est présentement sur le respirateur artificiel. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on change la bonbonne. Pas de stratégie durable pour que la situation se règle », s'insurge-t-elle.Les préfets réclament une plus grande équité dans les budgets consacrés au transport collectif. Seulement 0,67 % du budget dédié au transport collectif serait attribué au transport collectif en région.Conséquences dans la vie des gensDiane Dallaire estime que les coûts élevés des billets d'autobus empêchent des citoyens de se mouvoir à leur guise. « On a une problématique de grandeur de territoire. On a une population vieillissante, soins de santé [sont offerts] un peu partout en région. L'enjeu du transport c'est majeur. Oui, certaines personnes sont très très affectées par ce problème », affirme Mme Dallaire.

Ça mérite une réflexion provinciale. C'est un enjeu très important. Diane Dallaire

Les dirigeants d'Autobus Maheux avaient expliqué par le passé être incapables d'offrir des billets plus abordables, puisque la plupart de leurs lignes sont déficitaires, et que le gouvernement n'offre pas de subvention suffisante.L'aide d'urgence octroyée à Autobus Maheux se termine le 31 mars prochain.