Trois personnes arrêtées dans une perquisition à Rouyn-Noranda

Deux hommes et une femme ont été arrêtés lors d'une série de perquisitions menées aujourd'hui à Rouyn-Noranda.

Des résidences de la 8e rue et de l'avenue Carter étaient ciblées par les autorités.

Trois personnes ont été arrêtées selon Jean-Raphaël Drôlet, agent d'information de la Sûreté du Québec.

« Un homme de 24 ans, une femme de 30 ans et un homme de 44 ans. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi plus de mille comprimés de métamphétamine, du cannabis, du hashish, de la cocaïne et plus de 2 000 dollars en devise canadienne », explique-t-il.

Le dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales.

Les suspects devraient comparaitre en cour ultérieurement.