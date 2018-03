Un 28 jours significatif

Une blague qui n'en était pas une pour l'entrepreneur Jean-François Gibson qui réussit le défi 28 jours sans alcool.

Tout est parti d'une blague, mais il en a fait un véritable défi personnel.

Jean-François Gibson partage sa réflexion et le recul qu'il a pris face à l'alcool. Comme conseiller et vendeur de bières à Rouyn-Noranda, l'alcool est omniprésent dans son quotidien, probablement plus que quiconque.

Il est heureux d'avoir réussi et avoue que le défi laissera des traces. Et il a l'intention de le refaire.